Алиев почтил память жертв трагедии 20 января

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу посетил Аллею шехидов в день памяти жертв трагедии 20 января 1990 года в Баку, когда в город были введены подразделения Советской армии, что привело к многочисленным человеческим жертвам. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте главы государства. Алиев возложил венок к мемориалу «Вечный огонь». Отдел новостей

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