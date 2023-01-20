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Цена на нефть

18.01 $/bbl +/- WTI 79.48 -0.70 Brent 84.98 -0.94

ТЭК 20.01.2023 22:05

Саудовская Аравия в ноябре снизила добычу нефти на 4,5%, экспорт на 6,3%

Саудовская Аравия в ноябре сократила добычу нефти на 4,5% относительно предыдущего месяца, экспорт на 6,3%, свидетельствуют данные на сайте Joint Organization Data Initiative (JODI).

Объем экспортных поставок составил 7,28 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с 7,773 млн б/с в октябре. При этом он на 4,8% превысил показатель за ноябрь 2021 года.

Добыча нефти Саудовской Аравии в ноябре составила 10,468 млн б/с против 10,957 млн б/с месяцем ранее, свидетельствуют данные JODI. В годовом выражении этот показатель повысился на 5,6%.

Ирак в позапрошлом месяце сократил экспорт нефти на 2,4% за месяц - до 3,678 млн б/с. Добыча уменьшилась на 4,8% и составила 4,43 млн б/с. По сравнению с ноябрем прошлого года первый показатель снизился на 0,1%, а второй увеличился на 5,3%.

Производство нефти в Венесуэле уменьшилось до 693 тыс. б/с по сравнению с 717 тыс. б/с в октябре. Годом ранее показатель составлял 824 тыс. б/с.

При этом поставки за рубеж из этой страны в ноябре составили 410 тыс. б/с против 541 тыс. б/с месяцем ранее. Венесуэла после длительного перерыва возобновила экспорт топлива в начале 2022 года.

Согласно предварительным оценкам JODI, США в ноябре сократили добычу нефти на 2% - до 12,12 млн б/с по сравнению с 12,381 млн б/с месяцем ранее. За год показатель вырос на 2,8% (с 11,79 млн б/с).

Экспорт американской нефти, по расчетам организации, в позапрошлом месяце составлял 4,084 млн б/с против 4,146 млн б/с в октябре (снижение на 1,5%) и 3,11 млн б/с в ноябре 2021 года (скачок на 31,3%).

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ДОБЫЧА, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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