Польша заявила о намерении передать Украине танки Leopard даже без разрешения Германии

Варшава найдет способ передать Киеву немецкие танки Leopard 2 даже без разрешения Германии. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Он указал, что, если Германия не даст согласия на поставку этих танков, Польша создаст меньшую коалицию государств, готовых поделиться с Украиной не только Leopard 2, но и другой бронетехникой.
"Мы создадим меньшую коалицию государств, готовых пожертвовать Украине часть современных танков. Мы не будет пассивно наблюдать. <...> Скажу прямо: Украина и Европа выиграют <...> - с Германией или без", - сказал он в интервью Польскому агентству печати (PAP).
Согласно международным правилам, ни одно государство не может передавать другому оружие без согласия страны его производителя.
В.Алиев
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