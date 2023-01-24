Цены на нефть опускаются на сигналах ослабления экономики США

Цены на нефть опускаются во вторник на фоне слабых статданных по экономике США.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $87,66 за баррель, что на $0,53 (0,6%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на март в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени подешевели на $0,52 (0,64%), до $81,1 за баррель.

"Оптимизм, связанный с восстановлением китайского спроса, сдерживается опасениями экономического спада в США, - отмечает аналитик City Index Фиона Чинкотта. - Трейдеры будут следить за данными Американского института нефти (API) и Минэнерго США о запасах нефти в стране".

Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в США, рассчитываемый S&P Global, в январе вырос до 46,6 пункта с 45 пункта месяцем ранее. Значение индекса ниже отметки в 50 пунктов говорит о сокращении деловой активности. Американский PMI остается ниже этого уровня уже семь месяцев подряд.

Деловая активность в январе продолжила падать как в промышленном секторе, так и в сфере услуг США, свидетельствуют предварительные данные S&P Global.

Данные API о запасах нефти в Штатах выйдут в ночь со вторника на среду. За последние две недели резервы нефти в стране увеличились более чем на 27 млн баррелей, достигнув максимума с июня 2021 года