Нефть дорожает более чем на 1%, Brent - $87,29 за баррель

Цены на нефть прибавляют более 1% в ходе торгов в четверг на фоне ожиданий восстановления спроса, а также после выхода статданных о динамике ВВП США в четвертом квартале 2022 года.
Открытие китайской экономики дает рынку поводы для оптимизма относительно восстановления потребления в текущем году, пишет Trading Economics.
Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:53 составляет $87,29 за баррель, что на $1,17 (1,36%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на нефть WTI на март на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $81,30 за баррель, что на $1,15 (1,43%) выше итогового значения предыдущей сессии.
Экономика США в четвертом квартале выросла на 2,9% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют предварительные данные министерства торговли США. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 2,6%, сообщает Trading Economics.
По итогам третьего квартала рост ВВП США составил 3,2%. Экономика США за весь 2022 год выросла на 2,1%, при этом темпы подъема резко замедлились по сравнению с повышением на 5,9% в 2021 году.
Несмотря на рост ВВП в четвертом квартале, экономика, похоже, входит в еще более турбулентную фазу на фоне агрессивных мер Федеральной резервной системы (ФРС) США по борьбе с инфляцией, пишет MarketWatch. Экономисты на Уолл-стрит прогнозируют, что ВВП вырастет лишь незначительно в первом квартале текущего года. Между тем некоторые эксперты полагают, что экономика уже находится в состоянии рецессии.
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