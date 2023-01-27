Президент Египта прибыл с визитом в Азербайджан

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в пятницу прибыл с визитом в Азербайджан.
Как сообщалось ранее, визит ас-Сиси в Азербайджан продлится два дня.
Р.Керимов
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