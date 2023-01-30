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Дальнее зарубежье 30.01.2023 22:25

Президент Хорватии уверен, что Европа, а не США "расплачивается" за конфликт на Украине

Президент Хорватии Зоран Миланович считает, что последствия событий на Украине сильнее сказываются на Европе, нежели, например, на США.

"Кто платит цену? Европа. Америка платит меньше всех", - сказал президент, слова которого приводит в понедельник Associated Press.

По его словам, "с 2014 по 2022 год мы видели, как кто-то провоцирует Россию начать боевые действия на Украине".

Он также вновь выступил против отправки летального оружия, в частности танков, на Украину, поскольку это "продлевает" конфликт.

"И через год ни один американский танк не отправится на Украину. Только немецкие танки будут отправлены туда", - предположил президент Хорватии.

Также он задался вопросом, каковы цели Запада на Украине. Миланович напомнил, что Россия - ядерная держава. "Есть ли конвенциональный способ победить такую страну?", - спросил он.

Президент в Хорватии выполняет в основном церемониальные функции, но при этом он является главнокомандующим вооруженных сил страны.

Миланович занимает пост президента с февраля 2020 года.

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Тэги: ХОРВАТИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, УКРАИНА, МНЕНИЕ


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