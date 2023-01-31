В Азербайджане с 1 февраля 2023г вступает в силу закон о целевых финансовых санкциях

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон «О целевых финансовых санкциях». Текст закона опубликован в официальной печати. Он вступает в силу с 1 февраля 2023 года. Закон состоит из 5 разделов и 14 статей. Закон определяет правовые рамки и порядок применения целевых финансовых санкций для борьбы с терроризмом, финансированием терроризма, распространением оружия массового поражения и финансирования распространения оружия массового поражения в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН. Р.Ахмедов

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