Цены на нефть перешли к росту на торгах во вторник, но завершают в минусе третий месяц подряд.
Трейдеры ждут сигналов относительно темпов восстановления китайской экономики, результатов встречи ОПЕК+ и двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС), стартующего 31 января.
Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $85,48 за баррель, что на $0,98 (1,16%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Мартовские фьючерсы на Brent подешевели на $0,26 (0,31%), до $84,64 за баррель. Эти контракты торгуются вяло, поскольку срок их биржевого обращения истекает с закрытием рынка во вторник.
Мартовские фьючерсы на нефть WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени подорожали на $0,97 (1,25%), до $78,87 за баррель.
В январе Brent подешевела на 1,9%, WTI - на 2,7%.
Некоторую поддержку рынку во вторник оказали данные Международного валютного фонда (МВФ), повысившего прогноз роста мировой экономики на текущий год до 2,9% с 2,7%.
МВФ ожидает увеличения китайского ВВП в текущем году на 5,2%, "и это будет способствовать повышению спроса на нефть в КНР, что увеличит глобальное потребление", отмечает аналитик PVM Oil Associates Ltd. Тамаш Варга.
В центре внимания рынка - проходящая на этой неделе встреча ОПЕК+, от которой большинство экспертов не ожидает новых решений.
Кроме того, в начале следующего месяца вступает в силу эмбарго ЕС на поставки российских нефтепродуктов, сопровождающееся инициативой ценового потолка для этих энергоресурсов.
Аналогичные санкции в отношении российской нефти, введенные в декабре, не привели к серьезному сокращению поставок из РФ, отмечает агентство Bloomberg.
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