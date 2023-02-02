Нефтяной рынок снижается, Brent на уровне $82,1 за баррель

Цены на нефть снижаются в четверг на растущих опасениях замедления глобального экономического роста в условиях продолжающегося подъема процентных ставок ведущими мировыми центробанками.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Банк Англии повысили ключевые ставки в четверг на 50 базисных пунктов (б.п.), Федеральная резервная система накануне - на 25 б.п.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:45 составляет $82,12 за баррель, что на $0,72 (0,87%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на сорт WTI на март в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени подешевели на $0,56 (0,73%), до $75,85 за баррель.

Нефть в январе торговалась в самом узком с сентября 2021 года ценовом диапазоне - примерно $10, отмечает Bloomberg.

Трейдеры ждут сигналов о значительном увеличении спроса в Китае после снятия карантинных ограничений в стране, однако пока их немного, и этот фактор вносит свой вклад в снижение цен.

"Рынок дает понять, что он ждет подъема спроса в КНР, но уже не тех темпов, на которые он рассчитывал до праздников по случаю Нового года по Лунному календарю, - отмечает Оле Хансен, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках в Saxo Bank. - Ликвидация "длинных" позиций, возможно, уже завершилась, однако всегда есть риск, что новый триггер спровоцирует новые продажи".

Министерство энергетики США сообщило накануне, что запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 4,14 млн баррелей. Рост показателя фиксируется на протяжении шести недель подряд.

Тем временем министры мониторингового комитета ОПЕК+, рассмотрев ситуацию на рынке, не рекомендовали принимать решение об изменении квот на добычу нефти. Таким образом, нынешние квоты сохраняются.