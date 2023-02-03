Грузия заслуживает получить статус кандидата в Евросоюз - премьер республики

Глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили считает, что Грузия, судя по отчету Еврокомиссии о достигнутом республикой прогрессе на пути евроинтеграции, заслуживает получения статуса кандидата в члены Евросоюза.

"Европейская комиссия опубликовала аналитический отчет о совместимости национальной законодательной базы Грузии с законодательством Европейского Союза. Документ наглядно отражает прогресс, достигнутый нашей страной на пути евроинтеграции, и еще раз демонстрирует, что Грузия как первый реформатор достойна предоставления статуса страны-кандидата в Евросоюз", - отметил Гарибашвили в пятницу в связи с опубликованным отчетом.

В свою очередь, председатель правящей партии Грузии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе считает, что опубликованный Еврокомиссией документ подтверждает то, что власти Грузии пытаются доказывать с июня прошлого года, в частности, что Грузия по всем параметрам заслуживала предоставления ей статуса кандидата.

"Грузия значительно опережает Молдову на 12 баллов и опережает Украину почти по всем основным параметрам", - сказал Кобахидзе журналистам в пятницу.

По его словам, оценочный документ Еврокомиссии дает понять, что в условиях принятия решений на основе объективных критериев Грузия обязательно должна получить статус кандидата на членство в ЕС в 2023 году.