ЕК предоставит Украине 1 млрд евро на восстановление инфраструктуры

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о предоставлении Украине 1 млрд евро на восстановление экономики.

"Восстановление объектов инфраструктуры, разрушенных Путиным - это одна часть, но еще нужно восстановить школы, больницы, госпитали, дороги, это ежедневная работа, которую вы вынуждены делать. Поэтому важно начать с быстрой реконструкции. Это часть комплексного проекта восстановления. Я рада, что могу огласить, что первый 1 млрд евро будет предоставлен на обеспечение быстрой реконструкции", - сказала она в пятницу на пресс-конференции в Киеве после саммита Украина-ЕС.