Медведев предостерег Киев от ударов по Крыму

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в письменных ответах журналистке Надане Фридрихсон, опубликованном в ее Telegram-канале заявил, что в случае ударов Киева по Крыму "запылает вся Украина".

"Никаких переговоров в этом случае не будет, будут только удары возмездия. Запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина", - ответил Медведев на вопрос, вынудит ли нанесение ударов по Крыму Россию пойти на переговоры с Украиной.

Экс-президент России добавил, что те представители администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена, которые рассчитывают на такую стратегию, "не правы", так как результат будет "прямо противоположный".

Также Медведев отметил, что ответ России на удары по ее территории последует незамедлительно.

В.Алиев