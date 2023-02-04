Медведев предостерег Киев от ударов по Крыму

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в письменных ответах журналистке Надане Фридрихсон, опубликованном в ее Telegram-канале заявил, что в случае ударов Киева по Крыму "запылает вся Украина".
"Никаких переговоров в этом случае не будет, будут только удары возмездия. Запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина", - ответил Медведев на вопрос, вынудит ли нанесение ударов по Крыму Россию пойти на переговоры с Украиной.
Экс-президент России добавил, что те представители администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена, которые рассчитывают на такую стратегию, "не правы", так как результат будет "прямо противоположный".
Также Медведев отметил, что ответ России на удары по ее территории последует незамедлительно.
В.Алиев
Алиев утвердил соглашение между Азербайджаном, Турцией и Туркменистаном о торгово-экономическом сотрудничестве
Баку и Брюссель договорились активизировать деятельность в вопросе расширения ЮГК и поставок зеленой энергии
Симсон на встрече с Алиевым: ЕС готов к расширению сотрудничества с Азербайджаном в электроэнергетике
Азербайджан и Монтенегро подписали Соглашение о воздушном сообщении
Сербия рассчитывает на поставки газа из Азербайджана в начале 2024г
Поставки газа из Азербайджана в Болгарию в 2022г составили 600 млн кубометров
В Азербайджане незначительный суточный спад случаев COVID-19
В Азербайджане суточный спад случаев COVID-19
Алиев наградил сотрудников посольства Азербайджана в Иране, отличившихся при предотвращении теракта в дипмиссии
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
Азербайджан открывает пункт пропуска через госграницу в Зангиланском международном аэропорту
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран» в Шабранском районе - ОБНОВЛЕНО
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
"Cash by Code" теперь в мобильном приложении Yelo
Внутренняя ипотека от Kapital Bank стала еще выгоднее
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают