Россия и Украина обменялись военнопленными

Министерство обороны РФ сообщило, что из украинского плена в результате переговоров освобождены 63 российских военных.
Некоторые из российских военных относятся к так называемой "чувствительной категории" - их освободили благодаря посредничеству руководства Объединенных Арабских Эмиратов, говорится в сообщении Минобороны РФ.
В Украину же в рамках обмена вернулись 116 военных. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
"Очередной крупный обмен пленными. Нам удалось вернуть... защитников Мариуполя, херсонских партизан, снайперов с Бахмутского направления и других наших героев", - рассказал он.
Среди тех, кто вернулся, двое офицеров и 114 рядовых и сержантов.
В.Алиев
Алиев утвердил соглашение между Азербайджаном, Турцией и Туркменистаном о торгово-экономическом сотрудничестве
Баку и Брюссель договорились активизировать деятельность в вопросе расширения ЮГК и поставок зеленой энергии
Симсон на встрече с Алиевым: ЕС готов к расширению сотрудничества с Азербайджаном в электроэнергетике
Азербайджан и Монтенегро подписали Соглашение о воздушном сообщении
Сербия рассчитывает на поставки газа из Азербайджана в начале 2024г
Поставки газа из Азербайджана в Болгарию в 2022г составили 600 млн кубометров
В Азербайджане незначительный суточный спад случаев COVID-19
В Азербайджане суточный спад случаев COVID-19
Алиев наградил сотрудников посольства Азербайджана в Иране, отличившихся при предотвращении теракта в дипмиссии
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
Азербайджан открывает пункт пропуска через госграницу в Зангиланском международном аэропорту
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран» в Шабранском районе - ОБНОВЛЕНО
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
"Cash by Code" теперь в мобильном приложении Yelo
Внутренняя ипотека от Kapital Bank стала еще выгоднее
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают