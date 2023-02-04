Россия и Украина обменялись военнопленными

Министерство обороны РФ сообщило, что из украинского плена в результате переговоров освобождены 63 российских военных.

Некоторые из российских военных относятся к так называемой "чувствительной категории" - их освободили благодаря посредничеству руководства Объединенных Арабских Эмиратов, говорится в сообщении Минобороны РФ.

В Украину же в рамках обмена вернулись 116 военных. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Очередной крупный обмен пленными. Нам удалось вернуть... защитников Мариуполя, херсонских партизан, снайперов с Бахмутского направления и других наших героев", - рассказал он.

Среди тех, кто вернулся, двое офицеров и 114 рядовых и сержантов.

В.Алиев