Представитель Зеленского заявил, что Москва является законной военной целью Киева

Представитель украинского президента Владимира Зеленского, член комитета парламента Украины по нацбезопасности, обороне и разведке Федор Вениславский заявил в интервью немецкой газете Bild, что Киев не будет гарантировать неиспользование западной техники против целей в России.
Он отметил, что некоторые западные эксперты живут в "параллельном мире", заявляя о том, что Украина должна обещать, что не будет использовать свою военную технику на территории РФ".
"Украине законно наносить удары по российской территории - включая, конечно, западное оружие. <...> Все военные объекты, с которых ведется война против Украины, являются законными военными целями", - сказал полпред.
По его мнению, все места, где Россия хранит свои ракеты и "каждый командный центр", в том числе и в Москве, также являются законными военными целями Украины. При этом Вениславский пояснил, что решение о нападении на территорию России будет зависеть от украинского военного руководства.
В.Алиев
Алиев утвердил соглашение между Азербайджаном, Турцией и Туркменистаном о торгово-экономическом сотрудничестве
Баку и Брюссель договорились активизировать деятельность в вопросе расширения ЮГК и поставок зеленой энергии
Симсон на встрече с Алиевым: ЕС готов к расширению сотрудничества с Азербайджаном в электроэнергетике
Хорватия и Болгария могут продолжать импорт нефтепродуктов из РФ вне price cap - OFAC
Страны ЕС по газопроводу TAP суммарно получили свыше 20 млрд кубометров газа из Азербайджана
Азербайджан и Монтенегро подписали Соглашение о воздушном сообщении
В Азербайджане незначительный суточный спад случаев COVID-19
В Азербайджане суточный спад случаев COVID-19
Алиев наградил сотрудников посольства Азербайджана в Иране, отличившихся при предотвращении теракта в дипмиссии
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
Азербайджан открывает пункт пропуска через госграницу в Зангиланском международном аэропорту
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран» в Шабранском районе - ОБНОВЛЕНО
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
"Cash by Code" теперь в мобильном приложении Yelo
Внутренняя ипотека от Kapital Bank стала еще выгоднее
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают