Представитель Зеленского заявил, что Москва является законной военной целью Киева

Представитель украинского президента Владимира Зеленского, член комитета парламента Украины по нацбезопасности, обороне и разведке Федор Вениславский заявил в интервью немецкой газете Bild, что Киев не будет гарантировать неиспользование западной техники против целей в России.

Он отметил, что некоторые западные эксперты живут в "параллельном мире", заявляя о том, что Украина должна обещать, что не будет использовать свою военную технику на территории РФ".

"Украине законно наносить удары по российской территории - включая, конечно, западное оружие. <...> Все военные объекты, с которых ведется война против Украины, являются законными военными целями", - сказал полпред.

По его мнению, все места, где Россия хранит свои ракеты и "каждый командный центр", в том числе и в Москве, также являются законными военными целями Украины. При этом Вениславский пояснил, что решение о нападении на территорию России будет зависеть от украинского военного руководства.

В.Алиев