Секретный батальон работает на оккупированных территориях Украины и в российском тылу

На оккупированных территориях Украины и России действует добровольческая группа украинского спецназа – секретный батальон "Братство", который ведет борьбу с РФ вне фронта войны в своем государстве.
Об этом рассказало издание The Guardian, пообщавшись с тремя участниками этого батальона.
Их работа варьируется от похищения высокопоставленных кремлевских чиновников до уничтожения ключевой военной инфраструктуры и сбивания вражеских самолетов на территории России.
"Нам очень легко пересекать российскую границу", – с улыбкой рассказал один из участников батальона.
Добровольцы "Братства" имеют особый статус – они технически независимы от армии Украины, но действуют бок о бок с официальными силами.
Работа "Братства" должна оставаться секретной и независимой прежде всего из-за "нервности" Запада при мысли о том, что Украина может нанести удар по территории России, о чем свидетельствуют дебаты по поводу поставки Германией танков Leopard 2 и отказ США и других стран поставить истребители F16.
"Получается, что россияне могут зайти на территорию Украины, а украинцы не могут зайти в Россию", – говорит другой участник формирования Алексей.
В "Братстве" также отметили, что их операции "фактически вдвое безопаснее тех, которые проводят украинские Вооруженные силы. Кажется, это очень опасная работа, но мы очень серьезно к ней готовимся".
Глава МИД Азербайджана навестил раненных при нападении на посольство в Тегеране
МИД Азербайджана выразил соболезнование Турции
Алиев утвердил соглашение между Азербайджаном, Турцией и Туркменистаном о торгово-экономическом сотрудничестве
Хорватия и Болгария могут продолжать импорт нефтепродуктов из РФ вне price cap - OFAC
Страны ЕС по газопроводу TAP суммарно получили свыше 20 млрд кубометров газа из Азербайджана
Азербайджан и Монтенегро подписали Соглашение о воздушном сообщении
В Азербайджане выявлено 18 новых случаев COVID-19
В Азербайджане незначительный суточный спад случаев COVID-19
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
Азербайджан открывает пункт пропуска через госграницу в Зангиланском международном аэропорту
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран» в Шабранском районе - ОБНОВЛЕНО
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
"Cash by Code" теперь в мобильном приложении Yelo
Внутренняя ипотека от Kapital Bank стала еще выгоднее
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают