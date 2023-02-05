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СНГ 05.02.2023 15:21

Секретный батальон работает на оккупированных территориях Украины и в российском тылу

На оккупированных территориях Украины и России действует добровольческая группа украинского спецназа – секретный батальон "Братство", который ведет борьбу с РФ вне фронта войны в своем государстве.

Об этом рассказало издание The Guardian, пообщавшись с тремя участниками этого батальона.

Их работа варьируется от похищения высокопоставленных кремлевских чиновников до уничтожения ключевой военной инфраструктуры и сбивания вражеских самолетов на территории России.

"Нам очень легко пересекать российскую границу", – с улыбкой рассказал один из участников батальона.

Добровольцы "Братства" имеют особый статус – они технически независимы от армии Украины, но действуют бок о бок с официальными силами.

Работа "Братства" должна оставаться секретной и независимой прежде всего из-за "нервности" Запада при мысли о том, что Украина может нанести удар по территории России, о чем свидетельствуют дебаты по поводу поставки Германией танков Leopard 2 и отказ США и других стран поставить истребители F16.

"Получается, что россияне могут зайти на территорию Украины, а украинцы не могут зайти в Россию", – говорит другой участник формирования Алексей.

В "Братстве" также отметили, что их операции "фактически вдвое безопаснее тех, которые проводят украинские Вооруженные силы. Кажется, это очень опасная работа, но мы очень серьезно к ней готовимся".

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Тэги: УКРАИНА, РОССИЯ, ДИВЕРСАНТЫ, СПЕЦНАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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