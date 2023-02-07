Азерэнержи отбирает подрядчика для выполнения работ в Шамахинском районе

ОАО «Азерэнержи» отбирает подрядчика на работы по улучшению энергоснабжения села Мейсери Шамахинского района и обеспечению электроэнергией вновь созданной инфраструктуры, говорится в объявлении общества.
Отбор проводится методом открытого тендера. Стоимость участия в тендере - 850 манатов.
Тендерные предложения по тендеру принимаются до 15:00 29 марта. Вскрытие предложений участников тендера состоится 30 марта в 15:00.
Стоимость работ по тендеру оценивается в сумму, превышающую $3 млн.
Контактное лицо: Намиг Хейбатов телефон: (тел: 440-39-93 внутр. (92-19)).
Н.Аббасова
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