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Инфраструктура и тендеры 07.02.2023 11:27

Азерэнержи отбирает подрядчика для выполнения работ в Шамахинском районе

ОАО «Азерэнержи» отбирает подрядчика на работы по улучшению энергоснабжения села Мейсери Шамахинского района и обеспечению электроэнергией вновь созданной инфраструктуры, говорится в объявлении общества.

Отбор проводится методом открытого тендера. Стоимость участия в тендере - 850 манатов.

Тендерные предложения по тендеру принимаются до 15:00 29 марта. Вскрытие предложений участников тендера состоится 30 марта в 15:00.

Стоимость работ по тендеру оценивается в сумму, превышающую $3 млн.

Контактное лицо: Намиг Хейбатов телефон: (тел: 440-39-93 внутр. (92-19)).

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРЭНЕРЖИ, ТЕНДЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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