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Цена на нефть

06.02 $/bbl +/- WTI 74.11 +0.72 Brent 80.99 +1.05

ТЭК 07.02.2023 20:30

Нефть продолжает уверенно дорожать

Цены на нефть продолжают уверенно расти на торгах во вторник на фоне опасений проблем с предложением топлива на мировом рынке и надежд на восстановление спроса в Китае.

Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на $1,22 (1,51%) - до $82,21 за баррель.

Котировки мартовских фьючерсов на WTI на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $1,47 (1,98%) - до $75,58 за баррель.

Накануне Brent выросла в цене на 1,3%, WTI - на 1%.

Операции турецкого нефтяного терминала Джейхан были приостановлены после землетрясения, унесшего жизни пяти тысяч человек в Турции и Сирии, сообщило агентство Bloomberg.

По данным Trading Economics, терминал будет закрыт до среды на фоне мер предосторожности после землетрясения.

Между тем накануне государственная энергетическая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco сообщила, что стоимость основного поставляемого в Азию сорта Arab Light в марте увеличится на $0,2 за баррель. В результате он будет на $2 за баррель дороже, чем корзина нефти Омана и Дубая.

Цена этого сорта выросла впервые с сентября.

Повышение цен для Азии является сигналом более высокого, чем ожидалось, спроса на нефть в Китае, отмечает главный аналитик The Price Futures Group Фил Флинн.

Накануне глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль сказал, что восстановление экономики Китая может идти более активными темпами, чем ожидалось; это приведет к мировому росту спроса на нефть и СПГ. По его словам, уже есть первые признаки того, что экономический рост в Китае будет происходить быстрее, чем прогнозировалось.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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