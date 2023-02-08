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Цена на нефть

07.02 $/bbl +/- WTI 77.14 +3.03 Brent 83.69 +2.70

ТЭК 08.02.2023 09:34

Цены на нефть слабо растут после скачка накануне, Brent у $83,8 за баррель

Нефть эталонных марок умеренно дорожает утром в среду после роста до недельных пиков накануне, вызванного надеждами на восстановление спроса в Китае и опасениями перебоев поставок из-за землетрясения в Турции.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 составляет $83,78 за баррель, что на $0,09 (0,11%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на $2,7 (3,3%), до $83,69 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $77,35 за баррель, что на $0,21 (0,27%) выше итогового значения предыдущей сессии. Днем ранее контракт подскочил в цене на $3,03 (4,1%), до $77,14 за баррель, максимума с 31 января.

Как сообщалось, работа турецкого нефтяного терминала Джейхан была приостановлена после землетрясения, унесшего жизни более 7 тысяч человек в Турции и Сирии.

Кроме того, рынок продолжает оценивать слова главы Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бироля о том, что восстановление экономики Китая может идти более активными темпами, чем ожидалось, что в свою очередь приведет к мировому росту спроса на нефть и СПГ.

Тем временем данные Американского института нефти (API), опубликованные в ночь со вторника на среду, указали на сокращение запасов в США за неделю, завершившуюся 3 февраля, на 2,18 млн баррелей.

Официальный доклад о резервах энергоносителей в Штатах будет обнародован в среду в 19:30. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают увеличения запасов нефти примерно на 2,5 млн баррелей.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, УТРО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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