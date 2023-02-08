Трамп обвинил Байдена в коррупции и развязывании третьей мировой войны

Экс-президент США Дональд Трамп после обращения Джо Байдена к Конгрессу заявил, что нынешний лидер страны ведет ее к третьей мировой войне, передает в среду Fox News.
"Он самый коррумпированный президент в американской истории", - сказал Трамп о Байдене, добавив, что "радикальные демократы" виновны в растрате триллионов долларов, и что они "вызвали самую сильную инфляцию за полвека".
В том, что касается внешней политики, Байден "ведет нас на порог третьей мировой войны", считает экс-президент США. Также он отметил, что нынешняя американская администрация "ведет войну со свободой слова".
Кроме того, по словам Трампа, администрация Байдена несет ответственность за бесконтрольную иммиграцию и рост преступности, связанный с этим явлением.
"Но есть и хорошие новости: мы собираемся обратить вспять этот каждый кризис, бедствие и катастрофу, которые создал Джо Байден. Я баллотируюсь в президенты, чтобы положить конец разрушению нашей страны, и чтобы завершить незаконченное дело - сделать Америку снова великой", - сказал Трамп.
Комментарий Трампа прозвучал после ежегодного обращения Байдена к Конгрессу США.
Трамп и ранее делал резкие высказывания относительно политики Байдена. На минувшей неделе он обвинил Байдена в непоследовательности в вопросе отправки танков на Украину и призвал его заняться урегулированием конфликта. По его словам, необходимо "закончить этот конфликт и добиваться мира сейчас, пока ситуация не усугубилась", и Трамп верит, что это достаточно просто сделать. Также бывший президент США заявлял, что окажись сейчас главой Белого дома, он смог бы за сутки урегулировать ситуацию на Украине, отметив, что отправка танков может привести к значительной эскалации ситуации.
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