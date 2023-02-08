Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

07.02 $/bbl +/- WTI 77.14 +3.03 Brent 83.69 +2.70

Регион 08.02.2023 17:46

Пашинян опять «наехал» на ОДКБ

Размещение гражданской мониторинговой миссии Евросоюза в Армении стало возможным благодаря уточнению европейской стороной территории республики, в размещении этой миссии нет геополитического контекста, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

"Как получается, что миссия ОДКБ в Армению не прибыла, а миссия ЕС размещена? Наши партнеры по ОДКБ заявили, конечно, что это предложение остается в силе, за что мы благодарны. Но в случае с ОДКБ мы сформулировали четкую задачу - уточнить зону ответственности ОДКБ в Армении. Мы не получили ответа", - сказал Пашинян в ходе "правительственного часа" в парламенте в среду.

По его словам, направление миссии ЕС стало возможным, поскольку ЕС в ходе пражской встречи (6 октября – ИФ) четко очертил территорию Армению, и они приехали мониторить эту территорию.

"Без этого мониторинговая миссия станет, по крайней мере, странным, поскольку, если неизвестна территория, каким образом будет решаться - оккупирована они или нет", - сказал Пашинян.

Он также отметил, что в размещении миссии ЕС в Армении "нет геополитического контекста, есть конкретная повестка, конкретный вопрос, который мы пытаемся решить".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, ЕС


Похожие новости


Международное сообщество воспринимает Карабах частью Азербайджана - Пашинян Пашинян вновь заявил о готовности Армении обеспечить железнодорожную и автомобильную связь Азербайджана с Нахчываном Пашинян о вступлении в союзное государство: реальность не так проста, как кажется Пашинян рассказал о своих ожиданиях от проекта мирного договора с Азербайджаном Пашинян недоволен российскими миротворцами Пашинян и члены СБ Армении обсудили ситуацию в регионе

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az