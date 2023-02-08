Пашинян опять «наехал» на ОДКБ

Размещение гражданской мониторинговой миссии Евросоюза в Армении стало возможным благодаря уточнению европейской стороной территории республики, в размещении этой миссии нет геополитического контекста, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

"Как получается, что миссия ОДКБ в Армению не прибыла, а миссия ЕС размещена? Наши партнеры по ОДКБ заявили, конечно, что это предложение остается в силе, за что мы благодарны. Но в случае с ОДКБ мы сформулировали четкую задачу - уточнить зону ответственности ОДКБ в Армении. Мы не получили ответа", - сказал Пашинян в ходе "правительственного часа" в парламенте в среду.

По его словам, направление миссии ЕС стало возможным, поскольку ЕС в ходе пражской встречи (6 октября – ИФ) четко очертил территорию Армению, и они приехали мониторить эту территорию.

"Без этого мониторинговая миссия станет, по крайней мере, странным, поскольку, если неизвестна территория, каким образом будет решаться - оккупирована они или нет", - сказал Пашинян.

Он также отметил, что в размещении миссии ЕС в Армении "нет геополитического контекста, есть конкретная повестка, конкретный вопрос, который мы пытаемся решить".