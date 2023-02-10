Макрон не исключает поставок истребителей Украине, но сейчас считает более важной иную военную технику

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил журналистам, что для оказания военной помощи Украине он предпочитает поставлять Киеву "более полезное" в данных обстоятельствах вооружение, чем боевые самолеты, передает телеканал BFMTV.
"Я абсолютно ничего не исключаю", - сказал Макрон в ночь на пятницу после завершения внеочередного заседания Евросовета в Брюсселе, отвечая на вопрос о возможности поставок Украине истребителей по запросу президента Владимира Зеленского, который был приглашен в четверг на саммит ЕС.
При этом президент объяснил, что истребители в любом случае не могут быть доставлены в ближайшие недели.
К тому же, по его словам, они "не соответствуют сегодняшним потребностям" Киева. Он предпочитает помогать Украине по линии других приоритетов, таких как уже объявленная на прошлой неделе поставка самоходных артиллерийских установок Caesar.
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