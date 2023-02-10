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Цена на нефть

09.02 $/bbl +/- WTI 78.06 -0.41 Brent 84.50 -0.59

ТЭК 10.02.2023 17:56

Члены ОПЕК+ сомневаются, что альянс увеличит добычу нефти в ответ на снижение Россией - источники

ОПЕК+ вряд ли будет наращивать добычу нефти в ответ на снижение ее Россией, сказали "Интерфаксу" несколько представителей стран альянса, пожелавшие остаться неизвестными.

"Я так не думаю", - сказали собеседники агентства, отвечая на вопрос, предлагала ли ОПЕК+ увеличить добычу в ответ на снижение производства Россией.

В реальности из членов ОПЕК+ имеют свободные мощности для наращивания производства Саудовская Аравия и ОАЭ.

Накануне последнего заседания министерского комитета ОПЕК+, сопредседателями которого являются Россия и Саудовская Аравия, президент РФ Владимир Путин созванивался с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль-Саудом и обсуждал "взаимодействие в рамках ОПЕК+ по обеспечению стабильности мирового нефтяного рынка".

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что решение о сокращении добычи на 500 тыс. б/с с марта было принято добровольно, без консультации с международными партнерами.

В то же время, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу, отвечая на вопрос журналистов, обсуждала ли Москва с партнёрами свои планы на март, сообщил: "С рядом участников ОПЕК+ был разговор".

На текущей неделе вице-премьер сообщал, что добыча нефти в России, несмотря на введенные санкции, на протяжении последних нескольких месяцев остается стабильной - на уровне 9,8-9,9 млн б/с. Вице-премьер подчёркивал, что в феврале объёмы пока сохраняются на аналогичном уровне, однако есть и риски снижения производства.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: МИР, ОПЕК+, НЕФТЕДОБЫЧА, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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