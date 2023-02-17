Миссия ЕС в Армении может помешать нормализации отношений Баку и Еревана - Гафарова

Направление миссии ЕС в Армению может помешать процессу нормализации отношений между Баку и Ереваном, заявила спикер Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова.
«Отправка внешних сил под видом миссии наблюдателей ЕС в Армению – на границу с Азербайджаном - и злоупотребление ими может стать риском для процесса нормализации отношений (между Баку и Ереваном - ИФ) и этого надо избегать. Свою эту позицию относительно размещения наблюдательной миссии Европейского союза в Армении на границе с Азербайджаном я озвучила на встречах в России (с председателем Госдумы и главой Совфеда – ИФ)», - сказала Гафарова на заседании парламента в пятницу.
Совет ЕС в январе 2023 года принял решение об учреждении гражданской миссии Евросоюза в Армении (EUMA) в рамках Общей политики безопасности и обороны.
Цель миссии – способствовать стабильности в приграничных районах Армении, укреплять доверие на местах и обеспечивать среду, способствующую усилиям по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, поддерживаемым ЕС.
Первоначальный мандат EUMA будет действовать два года, а ее оперативный штаб будет находиться в Армении.
Р.Ахмедов
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