Баку и Будапешт обсудили сотрудничество в сферах энергетики, сельского хозяйства, туризма и образования

Девятое заседание азербайджано-венгерской межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству прошло в столице Венгрии Будапеште, сообщили в министерстве труда и социальной защите населения Азербайджана.

Там отметили, что на встрече стороны обсудили сотрудничество Баку и Будапешта в различных сферах, в том числе в энергетике, сельском хозяйстве, туризме и образовании.

«Обсуждены направления двустороннего сотрудничества в сферах энергетики, включая «зеленую» энергетику, сельского хозяйства, труда, занятости, социальной защиты, образования, культуры, туризма, здравоохранения и т.д.» - сообщили в азербайджанском ведомстве.

В сообщении министерства говорится, что в ходе мероприятия был отмечен рост товарооборота между Азербайджаном и Венгрией на 34,81% в 2022 году.

По итогам заседания был подписан протокол. Документ подписали сопредседатели МПК - министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев и глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

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