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Транспорт и связь 23.02.2023 16:50

Китай вывел на орбиту спутник связи

Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-3B" успешно вывела на орбиту спутник связи ChinaSat-26, сообщила в четверг Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

Запуск был осуществлён с космодрома Сичан в 19:49 по пекинскому времени (в 14:49 МСК).

По данным корпорации, спутник обладает высокой пропускной способностью свыше 100 Гбит/с и сможет обеспечивать связь на всей территории Китая. Выведенный аппарат будет эксплуатироваться китайской государственной компанией China Satellite Communications.

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Тэги: КИТАЙ, КОСМОС, СПУТНИК, ОРБИТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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