Китай вывел на орбиту спутник связи

Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-3B" успешно вывела на орбиту спутник связи ChinaSat-26, сообщила в четверг Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).
Запуск был осуществлён с космодрома Сичан в 19:49 по пекинскому времени (в 14:49 МСК).
По данным корпорации, спутник обладает высокой пропускной способностью свыше 100 Гбит/с и сможет обеспечивать связь на всей территории Китая. Выведенный аппарат будет эксплуатироваться китайской государственной компанией China Satellite Communications.
Баку и Абу-Даби обсудили перспективы ВТС
Спикер нижней палаты парламента Румынии совершит визит в Азербайджан
Морской спецназ Азербайджана продемонстрировал свои навыки делегации из Грузии
В Азербайджане создаются региональные культурные управления - распоряжение президента
Зарплаты преподавателей школ и профессиональных образовательных предприятий в Азербайджане повышены на 10%
В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 снизилась на 16,2%
Обсуждены меры, реализуемые в экономической сфере в Нахчыване
Джаббаров и Наджафли обсудили экономический потенциал Нахчывана
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
Премьер Грузии и президент Турции обсудили стратегическое сотрудничество
Министры финансов G7 намерены внимательно отслеживать, насколько эффективны антироссийские санкции
Глава Минобороны Армении и посол США обсудили развитие сотрудничества в сфере обороны
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Бизнес-кредиты для предпринимателей от AccessBank!
Bakcell объявляет о новых назначениях в топ-менеджменте
При поддержке Kapital Bank проходят традиционные республиканские предметные олимпиады
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна