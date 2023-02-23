Китай вывел на орбиту спутник связи

Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-3B" успешно вывела на орбиту спутник связи ChinaSat-26, сообщила в четверг Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

Запуск был осуществлён с космодрома Сичан в 19:49 по пекинскому времени (в 14:49 МСК).

По данным корпорации, спутник обладает высокой пропускной способностью свыше 100 Гбит/с и сможет обеспечивать связь на всей территории Китая. Выведенный аппарат будет эксплуатироваться китайской государственной компанией China Satellite Communications.