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Внешняя политика 28.02.2023 14:06

Байрамов призывает Армению вернуться к очным переговорам по мирному договору

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов не считает онлайн-дипломатию эффективным методом ведения переговоров между Баку и Ереваном по мирному договору, призвал Ереван вернуться к формату очных встреч.

«Армения отказалась от встречи (глав МИД – ИФ) в декабре (в Москве – ИФ) и началась онлайн пересылка комментариев. Азербайджан не считает онлайн-дипломатию наиболее эффективным методом ведения переговоров по мирному соглашению», - сказал Байрамов во вторник на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Байрамов выразил надежду, что армянская сторона поймет, что такой подход вредит процессу переговоров. «Азербайджан готов к переговорам, в частности, к очным встречам», - добавил глава МИД.

Байрамов 26 февраля заявил журналистам, что Баку и Ереван в переговорах по мирному договору перешли к онлайн-дипломатии. «Стороны пересылают друг другу свои условия. Насколько это будет эффективно, покажет время", - сказал тогда Байрамов.

Х.Насирзаде

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Тэги: БАЙРАМОВ, АРМЕНИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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