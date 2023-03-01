Пашинян прокомментировал ход работы над мирным договором между Арменией и Азербайджаном

Ереван передал Баку проект регламента работы комиссии по делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"Недавно мы передали Азербайджану проект регламента работы комиссии по делимитации и ждем ответа", - сказал Пашинян в ходе "правительственного часа" в парламенте в среду.
Он также отметил, что Армения пока не получила ответ Азербайджана на переданный 16 февраля проект соглашения о мире.
"Ответа пока нет. Это требует определенного времени. Но уже состоялись три этапа работ вокруг соглашения о мире. Работа в этом направлении должна быть продолжена. Вне зависимости от личных встреч (представителей Армении и Азербайджана - ИФ), работа над документами продолжается, и не всегда эта работа требует личных встреч", - заявил Пашинян.
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