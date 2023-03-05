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Дальнее зарубежье 05.03.2023 12:47

Противостояние Польши и Германии подрывает поставки оружия Украине

Пока страны НАТО демонстрируют единство в поддержке Украины, раскол между Германией и Польшей рискует подорвать совместные усилия по снабжению Киева. Об этом пишет Bloomberg.

"Ссоры Варшавы и Берлина из-за ракет, танков и запасных частей вышли на новый уровень, даже несмотря на то, что президент Владимир Зеленский призывает западных сторонников "поторопиться" с доставкой вооружений до того, как начнется какое-либо весеннее наступление", - пишет издание.

Bloomberg отмечает, что польские лидеры не упускают возможность покритиковать Германию, в частности, в затягивании отправки танков на Украину и отсутствии запчастей для старых моделей танков Leopard. "Основная ответственность лежит на ФРГ, основном производителе этих танков", - заявил на прошлой неделе президент Польши Анджей Дуда.

По словам источника издания, в Варшаве жалуются, что Германия больше сосредоточена на соперничестве с Польшей "за международную славу", чем на том, чтобы дать Киеву то, что ему нужно.

Также посол Германии Томас Баггер резко отреагировал на комментарии министра обороны Польши Мариуша Блащака о том, что Германии направила Москве миллиарды долларов за газ, резко отреагировав в Twitter. "Знает ли министр, сколько миллиардов злотых Польша ежегодно переводит Москве в обмен на российскую энергию?" - отметил посол.

Ранее бывший министр иностранных дел и обороны Польши, евродепутат Радослав Сикорский пожаловался на отсутствие лидерства Германии в поддержке Украины. Он назвал причинами такого нерешительного поведения канцлера Германии Олафа Шольца внутриполитические проблемы.

В.Алиев

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Тэги: ПОЛЬША, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, ВООРУЖЕНИЕ, ПОСТАВКИ


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