В ЕС призвали Армению и Азербайджан к сдержанности

В Европейском союзе (ЕС) призвали Армению и Азербайджан к сдержанности, предотвратить действия, направленные на дестабилизацию на Южном Кавказе.
«Мы призываем все заинтересованные стороны проявить сдержанность, чтобы предотвратить любые дальнейшие действия, которые могут еще больше подорвать региональную стабильность и поставить под угрозу мирный процесс», - заявили в понедельник во внешнеполитической службе ЕС.
Там отметили, что Евросоюз о сожалеет о вчерашней вспышке насилия, и подчеркнули, что его обстоятельства «должны быть тщательно расследованы».
В воскресенье министерство обороны Азербайджана сообщило о военной провокации, совершенной Арменией в Карабахском экономическом районе Азербайджана.
«Поступила оперативная информация об осуществлении перевозки по грунтовой дороге Ханкенди-Халфали-Туршсу военного снаряжения, боеприпасов и личного состава из Армении на территорию Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент.
Утром 5 марта в целях проверки поступившей информации подразделениями азербайджанской армии была предпринята попытка задержания и проверки транспортных средств, осуществляющих незаконные военные перевозки.
С противоположной стороны был открыт огонь, в результате перестрелки есть погибшие и раненые с обеих сторон», - говорилось в сообщении азербайджанского военного ведомства.
Позже в Минобороны Азербайджана сообщили, что в ходе инцидента погибли военнослужащие азербайджанской армии Шахрияр Алибейли и Эшгин Гусейнов.
Р.Керимов
Москва призывает Ереван и Баку к деэскалации - МИД РФ
Азербайджан привержен Брюссельской мирной повестке - Алиев
Граждане Азербайджана получили возможность дистанционно открыть брокерский счет в "Финаме"
Японская Marubeni интересуется участием в проекте СПГ-терминала в Латвии
В Азербайджане за сутки выявлено 39 случаев COVID-19
МВД Азербайджана: один из преступников, совершивших вооруженное нападение в гипермаркете в Баку, задержан, второй – ликвидирован
Генпрокуратура и МВД выступили с совместным заявлением о вооруженном инциденте в Баку
Обсуждены меры, реализуемые в экономической сфере в Нахчыване
Джаббаров и Наджафли обсудили экономический потенциал Нахчывана
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Оплачивайте парковку через приложение Yelo
Определились клиенты, которым Kapital Bank погасит кредит
Держатели карты Birbank заработали в феврале 4,4 млн манатов кешбэка
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна