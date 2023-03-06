В ЕС призвали Армению и Азербайджан к сдержанности

В Европейском союзе (ЕС) призвали Армению и Азербайджан к сдержанности, предотвратить действия, направленные на дестабилизацию на Южном Кавказе.

«Мы призываем все заинтересованные стороны проявить сдержанность, чтобы предотвратить любые дальнейшие действия, которые могут еще больше подорвать региональную стабильность и поставить под угрозу мирный процесс», - заявили в понедельник во внешнеполитической службе ЕС.

Там отметили, что Евросоюз о сожалеет о вчерашней вспышке насилия, и подчеркнули, что его обстоятельства «должны быть тщательно расследованы».

В воскресенье министерство обороны Азербайджана сообщило о военной провокации, совершенной Арменией в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

«Поступила оперативная информация об осуществлении перевозки по грунтовой дороге Ханкенди-Халфали-Туршсу военного снаряжения, боеприпасов и личного состава из Армении на территорию Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент.

Утром 5 марта в целях проверки поступившей информации подразделениями азербайджанской армии была предпринята попытка задержания и проверки транспортных средств, осуществляющих незаконные военные перевозки.

С противоположной стороны был открыт огонь, в результате перестрелки есть погибшие и раненые с обеих сторон», - говорилось в сообщении азербайджанского военного ведомства.

Позже в Минобороны Азербайджана сообщили, что в ходе инцидента погибли военнослужащие азербайджанской армии Шахрияр Алибейли и Эшгин Гусейнов.

Р.Керимов