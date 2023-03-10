Палата представителей США поддерживает раскрытие разведанных о происхождении коронавируса

В Палате представителей США в пятницу проголосовали за рассекречивание данных американской разведки о происхождении COVID-19, сообщает Associated Press (AP).

"Палата представителей в пятницу проголосовала за рассекречивание информации американской разведки, касающихся возникновения COVID-19", - передает AP.

По итогам голосования 419 законодателей проголосовали "за", после чего законопроект отправится на подписание к президенту США Джо Байдену.

Ранее этот документ поддержали американские сенаторы.

Американские законодатели упоминают разведданные, относящиеся к Уханьскому институту вирусологии в Китае, и указывают на "возможные связи" между проведенными исследованиями и вспышкой COVID-19, отмечает агентство.

Между тем в разведсообществе США расходятся во мнениях по поводу происхождения вируса, случилось ли это в результате лабораторного инцидента или появилось естественным образом. Некоторые эксперты склоняются к тому, что истинную причину возникновения можно и не узнать вовсе.

Ранее в марте директор ФБР Кристофер Рэй повторил версию возникновения COVID-19 в результате лабораторного инцидента в Ухани в КНР.

Вскоре после начала пандемии бывший тогда президентом США Дональд Трамп неоднократно озвучивал версию о "лабораторном" происхождении коронавируса. Он утверждал, что Китаю нужно будет возместить нанесенный миру ущерб от коронавируса. Сам COVID-19 Трамп часто называл "китайским вирусом", однако его оппоненты критиковали подобные утверждения. При нынешнем президенте США Джо Байдене работа по определению происхождения COVID-19 продолжается.