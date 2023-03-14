Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

10.03 $/bbl +/- WTI 74.80 -1.88 Brent 80.77 -2.01

Регион 14.03.2023 12:55

ОДКБ выходит из Армении, считает Пашинян

Глава армянского правительства Никол Пашинян выразил обеспокоенность в связи с тем, что, по его оценке, ОДКБ "выходит из Армении".

"Когда в 2022 году генсек ОДКБ приехал в Армению, он мне сказал, что в ОДКБ есть обеспокоенность в связи с тем, что Армения выйдет из Организации. Я сказал, что эта обеспокоенность не к месту, но есть другая обеспокоенность что ОДКБ может выйти из Армении. Моя оценка сейчас такова: ОДКБ, желая того или нет, выходит из Армении. И это нас беспокоит", - сказал Пашинян на пресс-конференции во вторник.

По его словам, Армения "с радостью возьмет должность заместителя генсека ОДКБ, если это будет означать, что безопасность Армении увеличивается еще одним фактором, в противном случае, мы направим неверный посыл нашему народу".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, ОДКБ


Похожие новости


Путин и Пашинян обсудили армяно-азербайджанские отношения Ереван согласился на предложение Баку - Пашинян Пашинян прокомментировал ход работы над мирным договором между Арменией и Азербайджаном Пашинян опять «наехал» на ОДКБ Международное сообщество воспринимает Карабах частью Азербайджана - Пашинян Пашинян вновь заявил о готовности Армении обеспечить железнодорожную и автомобильную связь Азербайджана с Нахчываном Пашинян о вступлении в союзное государство: реальность не так проста, как кажется Пашинян рассказал о своих ожиданиях от проекта мирного договора с Азербайджаном Пашинян недоволен российскими миротворцами Пашинян и члены СБ Армении обсудили ситуацию в регионе

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az