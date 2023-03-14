ОДКБ выходит из Армении, считает Пашинян

Глава армянского правительства Никол Пашинян выразил обеспокоенность в связи с тем, что, по его оценке, ОДКБ "выходит из Армении".
"Когда в 2022 году генсек ОДКБ приехал в Армению, он мне сказал, что в ОДКБ есть обеспокоенность в связи с тем, что Армения выйдет из Организации. Я сказал, что эта обеспокоенность не к месту, но есть другая обеспокоенность что ОДКБ может выйти из Армении. Моя оценка сейчас такова: ОДКБ, желая того или нет, выходит из Армении. И это нас беспокоит", - сказал Пашинян на пресс-конференции во вторник.
По его словам, Армения "с радостью возьмет должность заместителя генсека ОДКБ, если это будет означать, что безопасность Армении увеличивается еще одним фактором, в противном случае, мы направим неверный посыл нашему народу".
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