Алиев: Транскаспийский газопровод не является проектом Азербайджана

Строительство Транскаспийского газопровода не является проектом Азербайджана, в этом проекте роль Азербайджана исключительно транзитная, заявил президент страны Ильхам Алиев.
«Транскаспийский (газопровод – ИФ) это не наш проект. В проекте Транскаспийского трубопровода мы считаемся транзитной страной. И мы уже много раз, в том числе и я, публично заявляли, что готовы обеспечить необходимый транзит для наших друзей и партнеров по Каспию, если они решат построить трубопровод. Но, насколько мне известно, вопрос пока не решен из-за неопределенности с источником финансирования», - сказал Алиев в Берлине на встрече с руководителями ведущих компаний Германии.
По его словам, пока неясно, кто будет нести бремя затрат по строительству газопровода мощностью 30 млрд кубометров. «Неясно, будут ли это какие-то европейские компании, или это будут средства ЕС», - отметил он.
Президент подчеркнул, что проект Транскаспийского газопровода обсуждается уже много лет. «Я помню, как минимум, последние 10 лет это обсуждается. Пока этот вопрос обсуждался, мы построили Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, Южный газовый коридор, мы строим (сегодня – ИФ) линию передачи «зеленой» энергии в Европу, а вопрос Транскаспийского (газопровода – ИФ) все еще будет обсуждаться. Вот такая сложилась ситуация», - отметил он.
При этом Алиев добавил, что все проекты, «инициированные Азербайджаном, уже либо успешно завершены или, вне всякого сомнения, будут успешными».
Р.Ахмедов
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