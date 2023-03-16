Ереван представит Баку свои комментарии по проекту мирного договора

Ереван представит Баку свои замечания на полученные предложения относительно мирного договора, заявил премьер Армении Никол Пашинян.
"Мы получили новые предложения Баку относительного мирного договора. Таким образом, начат четвертый этап обсуждений проекта мирного договора. Мы обсудим и в будущем времени представим Азербайджану наши замечания", - сказал Пашинян на заседании правительства в четверг.
Он отметил, что Армения "привержена мирной повестке и не отступит от этого".
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