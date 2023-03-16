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Регион 16.03.2023 12:02

Ереван представит Баку свои комментарии по проекту мирного договора

Ереван представит Баку свои замечания на полученные предложения относительно мирного договора, заявил премьер Армении Никол Пашинян.

"Мы получили новые предложения Баку относительного мирного договора. Таким образом, начат четвертый этап обсуждений проекта мирного договора. Мы обсудим и в будущем времени представим Азербайджану наши замечания", - сказал Пашинян на заседании правительства в четверг.

Он отметил, что Армения "привержена мирной повестке и не отступит от этого".

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, АЗЕРБАЙДЖАН, ДОГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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