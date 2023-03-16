Цены на нефть перешли к снижению, Brent - около $72,3 за баррель

Цены на нефть эталонных марок перешли к снижению в ходе торгов в четверг.
Инвесторы обеспокоены банкротством американских банков и последствиями этого для финансовой системы, а также ожиданиями повышения процентных ставок США, сообщает Trading Economics. Эти факторы могут оказать негативное влияние на экономику страны.
"Скорее всего, волатильность цен на нефть сохранится с учетом высокой неопределенности в отношении дальнейших действий Федрезерва, ситуации в американском банковском секторе и (темпов - прим. ИФ) восстановления экономики Китая", - полагают аналитики Citigroup Франческо Марточча и Эд Морзе.
Цена майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:44 снизилась на $1,36 (на 1,85%) - до $72,33 за баррель. Котировки апрельских фьючерсов на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени упали на $1,42 (на 2,1%) и составляли $66,12 за баррель.
Это минимальные уровни с декабря 2021 года.
Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман и вице-премьер РФ Александр Новак в четверг подтвердили приверженность своих стран решению, принятому ОПЕК+ в октябре 2022 года, - о сокращении добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки до конца 2023 года.
Днем ранее саудовский принц сказал в интервью Energy Intelligence, что нефтяной рынок подвержен очень большой неопределенности, поэтому ОПЕК+ не намерена менять параметры сделки, принятые в октябре прошлого года.
"Есть много факторов, влияющих на настроение рынка. Прогнозируется, что мировая экономика продолжит расти в этом и следующем году, но все еще существует неопределенность в отношении темпов роста. Более того, Китай только начал восстанавливаться после продолжительных карантинов из-за COVID-19, но продолжительность восстановления до сих пор неясна", - заявил он.
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