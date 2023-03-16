Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

15.03 $/bbl +/- WTI 67.61 -3.72 Brent 73.69 -3.76

ТЭК 16.03.2023 19:15

Цены на нефть перешли к снижению, Brent - около $72,3 за баррель

Цены на нефть эталонных марок перешли к снижению в ходе торгов в четверг.

Инвесторы обеспокоены банкротством американских банков и последствиями этого для финансовой системы, а также ожиданиями повышения процентных ставок США, сообщает Trading Economics. Эти факторы могут оказать негативное влияние на экономику страны.

"Скорее всего, волатильность цен на нефть сохранится с учетом высокой неопределенности в отношении дальнейших действий Федрезерва, ситуации в американском банковском секторе и (темпов - прим. ИФ) восстановления экономики Китая", - полагают аналитики Citigroup Франческо Марточча и Эд Морзе.

Цена майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:44 снизилась на $1,36 (на 1,85%) - до $72,33 за баррель. Котировки апрельских фьючерсов на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени упали на $1,42 (на 2,1%) и составляли $66,12 за баррель.

Это минимальные уровни с декабря 2021 года.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман и вице-премьер РФ Александр Новак в четверг подтвердили приверженность своих стран решению, принятому ОПЕК+ в октябре 2022 года, - о сокращении добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки до конца 2023 года.

Днем ранее саудовский принц сказал в интервью Energy Intelligence, что нефтяной рынок подвержен очень большой неопределенности, поэтому ОПЕК+ не намерена менять параметры сделки, принятые в октябре прошлого года.

"Есть много факторов, влияющих на настроение рынка. Прогнозируется, что мировая экономика продолжит расти в этом и следующем году, но все еще существует неопределенность в отношении темпов роста. Более того, Китай только начал восстанавливаться после продолжительных карантинов из-за COVID-19, но продолжительность восстановления до сих пор неясна", - заявил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


Похожие новости


Нефть растет с 15-месячных минимумов, Brent у $74,2 за баррель Нефть восстанавливается после падения до минимумов с 2021г Падение цен на нефть усилилось до 5%, Brent - $73,6 за баррель Brent упала до $76,5 за баррель МЭА повысило оценку роста спроса на нефть в 2023г ОПЕК+ в феврале отставала от плана по добыче нефти на 1,72 млн б/с - МЭА Цены на нефть поднимаются после падения накануне Падение цен на нефть замедлилось ОПЕК сохранила прогноз роста спроса на нефть в 2023г Нефть ускорила падение, Brent подешевела до $79 за баррель

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az