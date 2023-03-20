Трамп обвинил прокурора Манхэттена во вмешательстве в президентские выборы

Экс-президент США Дональд Трамп в понедельник обвинил прокурора окружного суда Манхэттена Элвина Брагга во "вмешательстве в президентские выборы" после того, как в суде начали расследование по "делу Сторми Дэниелс", сообщает The Hill.
"Брагг должен понести ответственность за преступление - за вмешательство в президентские выборы", - приводит The Hill слова Трампа.
По мнению Трампа, Брагг нарушил закон, использовав "дискредитирующие свидетельства" его бывшего юриста Майкла Коэна, который, по его словам, "подвергся незаконным преследованиям в рамках дела бывшего президента и кандидата от республиканцев с далеко идущими планами".
Трамп считает, что в отношении самого Брагга необходимо открыть расследование по факту вмешательства в президентские выборы, поскольку Трамп рассчитывает на участие в очередных выборах главы государства.
Республиканцы назвали обвинение в отношении Трампа в рамках "дела Сторми Дэниелс" политически мотивированным.
Ранее сообщалось, что Трамп высказывал предположения о том, что в ближайшие дни его могут арестовать. По его словам, Брагг готовится выдвинуть против него обвинение в рамках "дела Сторми Дэниелс".
В январе 2018 года газета Wall Street Journal опубликовала статью, в которой утверждалось, что в 2006 году Трамп якобы состоял в отношениях с актрисой Сторми Дэниелс и заплатил ей $130 тыс. за молчание. Актриса подала в суд на Трампа и его адвоката Майкла Коэна, получив в ответ обвинение во лжи. Впоследствии отношения Коэна и Трампа испортились, и адвокат начал сотрудничать с прокуратурой.
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