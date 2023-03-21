Премьер Японии прибыл в Киев

Премьер-министр Японии Фумио Кисида во вторник прибыл в Киев, сообщают японские СМИ.
Это первый визит главы японского правительства на Украину с начала Россией спецоперации в феврале 2022 года, отмечается в сообщениях.
"Кисида, будучи лидером Японии и председателем G7, продемонстрирует солидарность и непоколебимую поддержку Украины", - сообщили в МИД Японии.
В ведомстве также указали, что премьер в ходе переговоров в Киеве "выразит решительное несогласие" с действиями России в Украине.
Согласно телеканалу NHK, Кисида сообщит президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Япония как председатель "группы семи" будет добиваться дальнейшего введения жестких санкций против России".
Кроме того, по данным NHK, премьер Японии может обсудить тему гуманитарной помощи и восстановления Украины.
Кисида отправился в Украину из Индии. Сначала он добрался самолетом до Польши, откуда поездом отправился в Киев.
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