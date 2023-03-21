Блинкен предложил Алиеву помощь в содействии мирным переговорам с Ереваном - госдеп

Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник в телефонном разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым предложил постоянную помощь Вашингтона в мирных переговорах с Арменией, сообщает госдеп США.
"Блинкен позвонил президенту Азербайджана Алиеву, чтобы предложить постоянную помощь США в содействии двусторонним мирным обсуждениям с Арменией", - говорится в пресс-релизе представителя госдепа Веданта Пателя.
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