Мирный договор Армении и Азербайджана будет основан на письменных договоренностях, достигнутых ранее на высшем уровне - Пашинян

Соглашение о мире с Азербайджаном будет подписано на основе достигнутых до настоящего времени письменных договоренностей, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"Соглашение о мире будет. И оно будет на основе достигнутых до сих пор на высшем уровне письменных документов", - сказал Пашинян на заседании правительства в четверг.
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