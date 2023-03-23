Мирный договор Армении и Азербайджана будет основан на письменных договоренностях, достигнутых ранее на высшем уровне - Пашинян

Соглашение о мире с Азербайджаном будет подписано на основе достигнутых до настоящего времени письменных договоренностей, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Соглашение о мире будет. И оно будет на основе достигнутых до сих пор на высшем уровне письменных документов", - сказал Пашинян на заседании правительства в четверг.