Apple будет ежегодно инвестировать $1 млрд в фильмы для кинотеатров

Американская Apple Inc. намерена ежегодно инвестировать $1 млрд в производство фильмов для кинотеатров, передает Bloomberg со ссылкой на знакомые с планами компании источники.
С помощью таких проектов Apple рассчитывает укрепить свой статус в Голливуде и привлечь подписчиков в сервис потокового видео Apple TV+, отмечает агентство. По словам источников, компания обсуждает с киностудиями совместный прокат нескольких картин в этом году и еще ряда в будущем, в том числе "Наполеона" Ридли Скотта и "Убийц цветочной луны" Мартина Скорсезе c участием Леонардо Ди Каприо.
Apple обещала организовать показ в тысячах кинотеатров, сообщили источники. Прежде компания выпускала большинство оригинальных фильмов эксклюзивно на стриминговой платформе или для ограниченного числа кинотеатров.
Количество подписчиков Apple TV+ оценивается в 20-40 млн, что меньше показателей Netflix и Disney+. Продажи билетов в кинотеатрах остаются примерно на треть ниже уровня допандемийного 2019 года.
Кроме того, Apple может подать заявку на приобретение прав на онлайн-трансляции футбольных матчей Английской премьер-лиги (АПЛ), отмечает агентство со ссылкой на источники.
Ранее компания договорилась о показе на Apple TV+ матчей Высшей футбольной лиги США (MLS). Сделка рассчитана на 10 лет и обошлась Apple в $2,5 млрд. Компания также транслирует игры команд американской Главной лиги бейсбола (MLB).
Акции Apple дорожают на премаркете в пятницу на 0,1%. С начала года капитализация компании выросла на 22,3%, до $2,51 трлн.
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