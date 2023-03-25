Базы США на сирийских месторождениях подверглись ракетному обстрелу

Неизвестные провели ракетный обстрел военных баз США на территории сирийской провинции Дейр-эз-Зор, сообщает базирующийся в Ливане телеканал "Аль-Маядин".

По информации его источников, несколько ракет взорвались на территории баз на газовом месторождении "Конико" и на нефтяном месторождении "Аль-Омар".

Корреспондент телеканала отмечает, что после обстрела американские военные вертолеты кружат над месторождением "Конико".

Ранее на этой неделе атаке беспилотника подверглась другая американская база в Сирии, что привело к гибели одного и ранению еще нескольких американцев. Власти США обвинили в этом проиранские сирийские формирования и заявили, что нанесли по ним удары.

Президент США Джо Байден в ночь на субботу заверил, что не стремится к конфликту с Ираном, но будет защищать сограждан, подвергающихся нападениям.

США в настоящее время сохраняют небольшое военное присутствие в Сирии. В основном американские военные удерживают под контролем некоторые нефтегазовые месторождения. Дамаск требует вывода этих сил со своей территории.