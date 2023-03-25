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Дальнее зарубежье 25.03.2023 23:07

Германия планирует выслать более 30 российских дипломатов

Германия собирается выслать более 30 российских дипломатов в связи с тем, что они занимаются вербовкой немецких информаторов, сообщает в субботу издание Focus.

"Министр иностранных дел планирует выслать более 30 российских дипломатов, аккредитованных в Берлине", - пишет издание со ссылкой на свои данные.

Focus сообщает, что эти дипломаты, по мнению Берлина, занимались поиском источников информации в ФРГ в сфере политики, экономики, науки и вооруженных сил.

В свою очередь источник в МИД РФ, комментируя эту информацию, заявил: "У Бербок (главы МИД ФРГ Анналены Бербок - ИФ) шпиономания. Жёсткий ответ на эти нездоровые шаги Берлина уже готов - ей понравится".

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, РОССИЯ, ДИПЛОМАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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