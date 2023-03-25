Германия планирует выслать более 30 российских дипломатов

Германия собирается выслать более 30 российских дипломатов в связи с тем, что они занимаются вербовкой немецких информаторов, сообщает в субботу издание Focus.
"Министр иностранных дел планирует выслать более 30 российских дипломатов, аккредитованных в Берлине", - пишет издание со ссылкой на свои данные.
Focus сообщает, что эти дипломаты, по мнению Берлина, занимались поиском источников информации в ФРГ в сфере политики, экономики, науки и вооруженных сил.
В свою очередь источник в МИД РФ, комментируя эту информацию, заявил: "У Бербок (главы МИД ФРГ Анналены Бербок - ИФ) шпиономания. Жёсткий ответ на эти нездоровые шаги Берлина уже готов - ей понравится".
Азербайджанские военные взяли под контроль высоту северо-восточнее горы Сарыбаба в Карабахе
Алиев заявил Мишелю, что Армения своими провокациями нагнетает обстановку на Южном Кавказе
МИД Азербайджана обвинил Армению в попытках сорвать мирный процесс
Путин назвал ошибочным решение США ограничивать использование доллара в странах, которые им не нравятся
KPMG может взять в доверительное управление терминалы морского порта Туркменбаши
Ford получил $2 млрд убытка от электромобилей в 2022 г, впервые раскрыл финпоказатели сегментов
В Азербайджане суточный спад COVID-19
В Азербайджане суточный прирост COVID-19
Потенциальные покупатели оценивают "Манчестер Юнайтед" более чем в 5 млрд фунтов
Алиев уволил главу ИВ Ордубадского района
В Азербайджане ощутили землетрясение в Иране магнитудой 5,6
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
NEQSOL Holding выделил 500 тысяч манат Фонду “YAŞAT”
Кэшбэк в размере 2% будет начисляться при платежах за границей картами Birbank Visa
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна