Германия планирует выслать более 30 российских дипломатов

Германия собирается выслать более 30 российских дипломатов в связи с тем, что они занимаются вербовкой немецких информаторов, сообщает в субботу издание Focus.

"Министр иностранных дел планирует выслать более 30 российских дипломатов, аккредитованных в Берлине", - пишет издание со ссылкой на свои данные.

Focus сообщает, что эти дипломаты, по мнению Берлина, занимались поиском источников информации в ФРГ в сфере политики, экономики, науки и вооруженных сил.

В свою очередь источник в МИД РФ, комментируя эту информацию, заявил: "У Бербок (главы МИД ФРГ Анналены Бербок - ИФ) шпиономания. Жёсткий ответ на эти нездоровые шаги Берлина уже готов - ей понравится".