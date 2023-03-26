Байден сохранит американское военное присутствие в Сирии

Президент США Джо Байден планирует сохранить присутствие американских военнослужащих в Сирии, заявил представитель американского Совета нацбезопасности Джон Кирби.

"Наша миссия против ИГ не изменится. У нас - до 1 тыс. военнослужащих в Сирии, которые ведут борьбу с этой группировкой, которая, хоть и уменьшилась, все еще жизнеспособна", - сказал в воскресенье Кирби в эфире телеканала CBS.

По его словам, Байден "абсолютно привержен" тому, чтобы сохранять эту миссию.

"И мы будем всегда защищать наших военных и наши объекты", - добавил он.