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Дальнее зарубежье 26.03.2023 22:00

Байден сохранит американское военное присутствие в Сирии

Президент США Джо Байден планирует сохранить присутствие американских военнослужащих в Сирии, заявил представитель американского Совета нацбезопасности Джон Кирби.

"Наша миссия против ИГ не изменится. У нас - до 1 тыс. военнослужащих в Сирии, которые ведут борьбу с этой группировкой, которая, хоть и уменьшилась, все еще жизнеспособна", - сказал в воскресенье Кирби в эфире телеканала CBS.

По его словам, Байден "абсолютно привержен" тому, чтобы сохранять эту миссию.

"И мы будем всегда защищать наших военных и наши объекты", - добавил он.

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Тэги: США, ВОЕННЫЕ, СИРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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