Мамедов вручил свои верительные грамоты президенту Израиля

Посол Азербайджана в Тель-Авиве Мухтар Мамедов вручил верительные грамоты президенту Израиля Ицхаку Герцогу.
«Для меня большая честь и гордость вручить свои верительные грамоты Президенту Государства Израиль в качестве первого посла Азербайджанской Республики», - написал Мамедов в своем аккаунте в Twitter.
Как сообщалось ранее, торжественная церемония открытия посольства Азербайджана в Израиле планируется 29 марта. В открытии посольства, как ожидается, примет участие глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.
Р.Ахмедов
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