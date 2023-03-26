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Внешняя политика 26.03.2023 23:07

Мамедов вручил свои верительные грамоты президенту Израиля

Посол Азербайджана в Тель-Авиве Мухтар Мамедов вручил верительные грамоты президенту Израиля Ицхаку Герцогу.

«Для меня большая честь и гордость вручить свои верительные грамоты Президенту Государства Израиль в качестве первого посла Азербайджанской Республики», - написал Мамедов в своем аккаунте в Twitter.

Как сообщалось ранее, торжественная церемония открытия посольства Азербайджана в Израиле планируется 29 марта. В открытии посольства, как ожидается, примет участие глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

Р.Ахмедов

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ПОСОЛ, ГРАМОТЫ


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