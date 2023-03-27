Все больше избирателей-республиканцев готовы проголосовать за Трампа на праймериз

За экс-президента США Дональда Трампа на республиканских праймериз готовы проголосовать половина опрошенных, сообщает в понедельник издание The Hill со ссылкой на данные опроса Harvard CAPS/Harris Poll.
По данным исследования, 50% респондентов, поддерживающих Республиканскую партию, планируют проголосовать за Трампа на праймериз, что на 4% больше, чем в феврале этого года. Готовность поддержать его основного соперника губернатора Флориды Рона Десантиса выразили 24% респондентов.
Кроме того, согласно опросу, если бы в праймериз участвовали только Трамп и Десантис, то бывший президент набрал бы 56% голосов, а губернатор Флориды - 44%.
При этом 57% участников опроса заявили, что верят в победу Трампа на праймериз.
Никто из других возможных кандидатов в ходе опроса не смог набрать более 10%. Готовность проголосовать за бывшего вице-президента Майка Пенса выразили 7% респондентов, а за экс-постпреда США при ООН Никки Хейли, которая официально заявила о намерении участвовать в выборах - всего 5%.
Издание отмечает, что рост популярности Трампа среди граждан, поддерживающих Республиканскую партию, отмечается в большинстве проводимых в последнее время опросов.
Опрос Harvard CAPS/Harris Poll проводился с 22 по 23 марта, в нем приняли участие 2905 зарегистрированных избирателей.
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