В Лачине до конца 2023г завершится строительство до 500 частных домов – Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что рассчитывает на завершение до конца 2023 года строительства около 500 частных домов и 30 общественных зданий, а также реконструкции или капремонта 8 многоэтажных жилых домов в Лачине (Восточно-Зангезурский экономический район).

«Как только закончилась война (Вторая Карабахская война 2020 года – ИФ-Аз), были начаты работы по восстановлению Лачинского района. А вот восстановление города Лачин ведется после 26 августа прошлого года. Хочу сообщить вам и азербайджанской общественности, что на первом этапе в городе Лачин строятся около 500 частных домов. Ведется реконструкция или капитальный ремонт восьми многоэтажных жилых домов, строится более 30 общественных зданий. По моему указанию, мы должны закончить все эти работы до конца этого года, это будет лишь только первый этап», - заявил Алиев, принимая во вторник Масима Мамедова, назначенного специальным представителем президента в Лачинском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район.

Президент отметил, что количество этих домов говорит о том, что к концу нынешнего года в городе Лачин будут жить тысячи людей и «в этом году лачинцы вернутся в родной край».

Алиев добавил, что в Лачине по линии Фонда Гейдара Алиева будет построена мечеть. «Я лично заложил фундамент мечети будучи в Лачине, и наш религиозный храм будет построен в ближайшее время в очень красивом месте», - заявил президент Азербайджана.

В то же время, отметил глава государства, начат процесс полной перестройки сел Забух и Сус Лачинского района. По его словам, в селе Забух разместятся более 1 тыс., в селе Сус – более 300 человек.

«Армяне, проживающие за границей, еще раз говорю, вместе с армянским государством, совершившим это преступление, обосновались в селе Забух, построили дома. В этих домах сейчас размещен личный состав наших воинских частей. Однако, для жителей села Забух закладывается совершенно новое село», - заметил Алиев.

Он добавил, что утвердил генеральный план сел Гюлябирд и Горчу Лачинского района и отметил, что на первом этапе в селе Гюлябирд предусматривается размещение 2400 человек, в Горчу - 1300 человек.

«Таким образом, учитывая все эти приведенные мною цифры, каждый может видеть, что в ближайшем будущем – в текущем и следующем годах - мы разместим в Лачине примерно около 10 тысяч, а может и больше бывших вынужденных переселенцев. Также должен сообщить, что вся инфраструктура города Лачин строится заново – линии водопровода, канализации, электропередач; дороги. Внутренние дороги города Лачин строятся заново. Протяженность внутренних дорог примерно составляет более 50 километров. Привлекает внимание и архитектурный стиль города Лачин. Он станет не только одним из красивейших городов Азербайджана, но и в мировом масштабе, - если учесть, что в Лачине господствует завораживающая природа - имеются леса, горы, реки – то, он будет райским уголком», - заявил глава государства.

«Вот эти работы мы претворяем в жизнь, и это лишь только часть проделанной работы. На всех освобожденных землях мы сейчас ведем широкомасштабные строительные работы, и эти работы мы выполняем и будем выполнять за свой счет», - подчеркнул Алиев.

Президент также заявил, что спецпредставителю следует внести «конкретные дополнительные предложения по перспективному развитию Лачинского района, созданию рабочих мест, комфортному проживанию горожан».

«Мы стараемся, чтобы работы шли параллельно во всех освобожденных районах. Поэтому, например, на первом этапе планируется построить по 3-4 поселка в каждом районе, при этом, конечно же, с условием включения и городов. Однако, если речь идет, например, о Лачинском районе, то здесь утверждены названия всех сел, которые будут построены на первом этапе, и мы на этом этапе в некоторых местах сосредоточим жителей нескольких сел в одном месте. Поскольку это удобнее как для их проживания, так и в то же время для решения транспортных и логистических вопросов», - добавил президент Азербайджана.

Он также отметил, что рассчитывает на ввод в эксплуатацию Лачинского международного аэропорта на территории Лачинского района в конце 2024 года – начале 2025 года.

Р.Керимов