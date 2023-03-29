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Социум 29.03.2023 17:37

В регионах Азербайджана до 2027г откроют 11 Центров DOST

В Азербайджане в 2023-2026гг планируется открытие 11 региональных Центров DOST.

Кроме этого, в этот период планируется открытие 55 филиалов DOST и пунктов SMART DOST, сообщает Минтруда и соцзащиты населения.

В настоящее время, в Азербайджане действуют 6 Центров DOST, из которых пять в Баку и Абшеронском районе. «С открытием в декабре прошлого года пятого Центра DOST в столице, Баку и Абшеронский район полностью охвачены услугами, предоставляемыми Агентством DOST», - подчеркивает ведомство.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ЦЕНТР, DOST, ОТКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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