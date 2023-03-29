В регионах Азербайджана до 2027г откроют 11 Центров DOST

В Азербайджане в 2023-2026гг планируется открытие 11 региональных Центров DOST.

Кроме этого, в этот период планируется открытие 55 филиалов DOST и пунктов SMART DOST, сообщает Минтруда и соцзащиты населения.

В настоящее время, в Азербайджане действуют 6 Центров DOST, из которых пять в Баку и Абшеронском районе. «С открытием в декабре прошлого года пятого Центра DOST в столице, Баку и Абшеронский район полностью охвачены услугами, предоставляемыми Агентством DOST», - подчеркивает ведомство.

Б.Рустамбеков