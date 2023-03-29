Brent подорожала до $79,32 за баррель

Цены на нефть эталонных марок поднялись до двухнедельных максимумов на фоне сокращения запасов в США и перебоев с поставками из Ирака, пишет MarketWatch.
Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:38 по бакинскому времени подорожали на $0,67 (на 0,85%) - до $79,32 за баррель. Котировки майских фьючерсов на марку WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени увеличились на $0,78 (на 1,1%) - до $73,98 за баррель.
Экспорт иракской нефти через турецкий порт Джейхан был приостановлен 25 марта из-за судебного спора между двумя странами. Объем транспортировок иракской нефти через Турцию составлял около 400 тыс. баррелей в сутки.
Запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 7,49 млн баррелей - до 473,69 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Резервы бензина снизились на 2,9 млн баррелей, в то время как дистиллятов - увеличились на 281 тыс. баррелей.
Эксперты ожидали роста запасов нефти на 1,75 млн баррелей, а также сокращения запасов бензина и дистиллятов соответственно на 2,25 млн баррелей и 1,55 млн баррелей.
Байрамов и Нетаньяху обсудили возможности развития сотрудничества Баку и Тель-Авива
Алиев поручил правоохранительным органам Азербайджана выявить и привлечь к ответственности виновных в вооруженном нападении на депутата парламента
Байрамов и Галлант обсудили расширение сотрудничества Азербайджана и Израиля в оборонной сфере
В регионах Азербайджана до 2027г откроют 11 Центров DOST
В Азербайджане за сутки выявлено около 100 новых зараженных COVID-19
Азербайджан упрощает процедуру получения виз иностранцами для гонки Формулы-1
ГААД получит около 8 млн манатов на завершение строительства дороги в Агсуинском районе
Алиев уволил главу ИВ Ордубадского района
Услуги беспилотных такси стали доступны в пригороде Пекина
Папа римский проведет несколько дней в больнице
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Четвертый год подряд “Nar” лидирует в Индексе лояльности клиентов
Yelo Bank поддерживает развитие футбола в регионах!
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна