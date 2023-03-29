Brent подорожала до $79,32 за баррель

Цены на нефть эталонных марок поднялись до двухнедельных максимумов на фоне сокращения запасов в США и перебоев с поставками из Ирака, пишет MarketWatch.

Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:38 по бакинскому времени подорожали на $0,67 (на 0,85%) - до $79,32 за баррель. Котировки майских фьючерсов на марку WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени увеличились на $0,78 (на 1,1%) - до $73,98 за баррель.

Экспорт иракской нефти через турецкий порт Джейхан был приостановлен 25 марта из-за судебного спора между двумя странами. Объем транспортировок иракской нефти через Турцию составлял около 400 тыс. баррелей в сутки.

Запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 7,49 млн баррелей - до 473,69 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Резервы бензина снизились на 2,9 млн баррелей, в то время как дистиллятов - увеличились на 281 тыс. баррелей.

Эксперты ожидали роста запасов нефти на 1,75 млн баррелей, а также сокращения запасов бензина и дистиллятов соответственно на 2,25 млн баррелей и 1,55 млн баррелей.