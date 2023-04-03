Трамп отправился в Нью-Йорк, где ему предъявят более 30 обвинений

Экс-президент США Дональд Трамп в понедельник отправился из своего поместья во Флориде Мар-а-Лаго в Нью-Йорк, где ему предъявят обвинения по "делу Сторми Дэниелс", сообщает The Hill.

По данным издания, Трамп покинул Мар-а-Лаго чуть позднее 12:15 по местному времени (19:15 мск).

Отмечается, что некоторые сторонники бывшего американского лидера собрались на улице близ поместья, когда Трамп выезжал оттуда в местный аэропорт. Американские телеканалы транслировали, как личный самолет Трампа с надписью "TRUMP" ожидает экс-президента в аэропорту.

Ожидается, что бывший лидер США переночует в Трамп-тауэр на Пятой авеню. Во вторник утром Трамп отправится в здание суда. Он планирует вернуться в Мар-а-Лаго после слушаний, а во вторник вечером собирается выступить перед сторонниками.

На прошлой неделе американские СМИ сообщили, что в Нью-Йорке коллегия присяжных проголосовала за предъявление обвинений Трампу по "делу Сторми Дэниелс". По данным телеканала CNN, бывшему президенту США предъявлено более 30 обвинений, в том числе касающихся мошеннических действий в бизнесе.