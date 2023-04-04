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Макроэкономика 04.04.2023 17:45

ЦБ Турции в феврале купил 22,5 т золота

Мировые центробанки, по предварительным данным, в феврале 2023 года закупили 51,7 тонны золота в золотовалютные резервы, следует из данных World Gold Council (WGC).

Это не учитывает динамику ЗВР России, которую в марте раскрыл ЦБ РФ (плюс 31,1 тонны в общей сложности примерно за год).

Крупнейшими госпокупателями золота в феврале были Китай (24,9 тонны) и Турция (22,5 тонны). Также запасы увеличили Узбекистан (8,1 тонны), Сингапур (6,8 тонны) и Индия (2,8 тонны). Крупнейшим продавцом оказался Казахстан (13,1 тонны).

Запасы золота в мировых центробанках растут одиннадцатый месяц подряд. В январе, по уточненным данным, они прибавили 73,7 тонны.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: МИР, ЦБ, ЗОЛОТО, ЗАКУПКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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