ЦБ Турции в феврале купил 22,5 т золота

Мировые центробанки, по предварительным данным, в феврале 2023 года закупили 51,7 тонны золота в золотовалютные резервы, следует из данных World Gold Council (WGC).
Это не учитывает динамику ЗВР России, которую в марте раскрыл ЦБ РФ (плюс 31,1 тонны в общей сложности примерно за год).
Крупнейшими госпокупателями золота в феврале были Китай (24,9 тонны) и Турция (22,5 тонны). Также запасы увеличили Узбекистан (8,1 тонны), Сингапур (6,8 тонны) и Индия (2,8 тонны). Крупнейшим продавцом оказался Казахстан (13,1 тонны).
Запасы золота в мировых центробанках растут одиннадцатый месяц подряд. В январе, по уточненным данным, они прибавили 73,7 тонны.
Министры торговли стран G7 договорились сотрудничать для контроля за экспортом передовых технологий
Более 3,3 тыс. граждан Азербайджана с начала 90-х годов стали жертвами минного террора со стороны Армении - Алиев
Байрамов и Зих обсудили сотрудничество Азербайджана и СЕ и ситуацию на Южном Кавказе
В Азербайджане за сутки от COVID-19 умерли 4 человека
В армии Франции планируют повысить возраст резервистов до 70 лет
В Нахчыване планируется реализация проектов в сфере ВИЭ на 1500 МВт – Минэнерго Азербайджана
ГААД получит 6,7 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
ГААД получит около 8 млн манатов на завершение строительства дороги в Агсуинском районе
НАТО пока что вряд ли будет развертывать боевые группы в Финляндии
Столтенберг не видит тупика в вопросе о вступлении Швеции в НАТО
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Azerconnect признан лучшим работодателем Азербайджана
Kapital Bank представил для предпринимателей услугу снятия наличных с расчетного счета по QR-коду
Ректор Китайского нефтяного университета посетил Бакинскую высшую школу нефти
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна